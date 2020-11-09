غرفة التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية محلة انفاق #المطار باتجاه #بيروت ودراج من #مفرزةسيربعبدا يعمل على تسهيل السير – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2020 - 08:58

غرفة التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية محلة انفاق #المطار باتجاه #بيروت ودراج من #مفرزةسيربعبدا يعمل على تسهيل السير

منذ 31 mins 9 November، 2020
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