غرفة التحكم المروري: حركة مرور كثيفة من أوتوستراد خلدة باتجاه أنفاق المطار – موقع قناة المنار – لبنان
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November 8 2020 - 18:26

غرفة التحكم المروري: حركة مرور كثيفة من أوتوستراد خلدة باتجاه أنفاق المطار

منذ 44 mins 8 November، 2020
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