غرفة التحكم المروري: حركة مرور كثيفة من أوتوستراد خلدة باتجاه أنفاق المطار – موقع قناة المنار – لبنان
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November 8 2020 - 18:26
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الرئيس ميشال عون يدعو مجلس الدفاع الأعلى إلى اجتماع استثنائي الثلاثاء المقبل للبحث بوضع كورونا واتخاذ الإجراءات اللازمة
النائب جبران باسيل رداً على العقوبات الأميركية: لست إرهابياً وفاسداً فمن أين لكم الحق أن تحاكموني وأنتم تدعمون الفاسدين؟
باسيل: مطالب الأميركيين كانت فك العلاقة فوراً مع حزب الله و3 نقاط أخرى أتحفظ عن ذكرها الآن من دون وجود أي كلمة عن الفساد
باسيل: لا يمكن أن نطعن أي لبناني لصالح أي أجنبي ولا أن نترك الناس من دون سبب وأكيد ليس حزب الله لأننا نتعاطى بصدق وأخلاق
باسيل: سأعمل لتكليف مكتب محاماة بهدف إبطال قرار العقوبات لفقدانه الأساس القانوني وطلب التعويض المعنوي والمادي
باسيل: العقوبات يجب أن تكون سبباً لتسريع تأليف الحكومة وكل ما طالبنا به هو اعتماد معايير موحدة للإسراع بتشكيلها
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في احتفال الفوز: العمل الذي ينتظرني ليس سهلاً وسأسعى إلى التوحيد وليس التقسيم
نائبة الرئيس الأميركي المنتخب كمالا هاريس تلقي كلمة في احتفال الفوز: ديمقراطيتنا كانت على المحك في هذه الانتخابات
الرئيس الإيراني: الوقت حان للإدارة الأميركية المقبلة لتعويض أخطاء الماضي والعودة إلى طريق الالتزام بالاتفاقات الدولية
وزير الخارجية الإيراني عبر تويتر: العالم يراقب ما إذا كان القادة الجدد سيتخلون عن تنمر ترامب ويرضون بالتعددية أم لا
أذربيجان تعلن سيطرتها على مدينة شوشا الاستراتيجية في قره باغ وأرمينيا تنفي وتقول إن القتال ما زال متواصلاً للسيطرة عليها
رئيس وزراء إثيوبيا يقيل قائد الجيش ويعين نائبه خلفاً له وسط عملية عسكرية في إقليم تيغراي الذي يهدد بالانفصال شمال البلاد
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
رئيس وزراء إثيوبيا يقيل قائد الجيش ويعين نائبه خلفاً له وسط عملية عسكرية في إقليم تيغراي الذي يهدد بالانفصال شمال البلاد
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
وسائل اعلام اميركية: بايدن رئيسا للولايات المتحدة الاميركية
بايدن على تويتر: سأكون رئيسا لكل الاميركيين ولدينا الكثير من العمل
ترامب: بايدن يتعجل باعلان فوزه على نحو مزيف
بايدن: يشرفني ان الشعب اختارني وسأكون رئيسا لكل الاميركيين
بايدن في رسالة لانصاره: حان الوقت لوضع الغضب والخطاب القاسي وراءنا والالتقاء كأمة
بايدن: عدد غير مسبوق من الاميركيين صوتوا في مواجهة عقبات كبيرة وذلك يثبت ان الديمقراطية تنبض في قلب امريكا مجددا
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يهنئ جو بايدن بفوزه بالرئاسة الأميركية ويدعوه إلى العمل معا
الرئيس الأميركي الاسبق باراك أوباما يشيد بانتصار نائبه السابق جو بايدن التاريخي في السباق إلى البيت الأبيض
الرئيس الاميركي الاسبق بيل كلينتون : امريكا اعلنت كلمتها والديمقراطية فازت
الاعلام الاميركي: الفريق القانوني لترمب سيرفع دعوى قضائية تشكك في شفافية عمليات فرز الاصوات
ترمب عبر تويتر: حصلت على 71 مليون صوت شرعي وهو الرقم الاكبر لاي رئيس في السلطة اطلاقا
تويتر يضع اشارة تحذيرية على تغريدة لترمب تحدث فيها عن خروقات في العملية الانتخابية
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية : عانينا على مدار عقود من انحياز الادارات الامريكية للاحتلال
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
غرفة التحكم المروري: حركة مرور كثيفة من أوتوستراد خلدة باتجاه أنفاق المطار
منذ 44 mins
8 November، 2020
احوال الطرقات في لبنان
انفاق المطار
غرفة التحكم المروري
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