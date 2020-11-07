مسيرات حاشدة تخرج للإحتفال بفوز بايدن في أميركا والأخير يتعهد بأن يكون رئيسياً للجميع

تعهد الديموقراطي جو بايدن السبت بعد إعلان وسائل الإعلام الأميركية الكبرى انتصاره في الانتخابات الرئاسية بأن يكون “رئيس جميع الأميركيين”. وسيلقي الرئيس المنتخب كلمة في الساعة 20.00 ت غ (الأحد الساعة 1.00 ت غ) من مقره في ويلمينغتون بولاية ديلاوير، برفقة زودته جيل بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس وزوجها دوغ إيمهوف.. على ما أعلن فريق حملته.

وأعلن بايدن في بيان “إني أتشرف بالثقة التي وضعها الأميركيون في وفي نائبة الرئيس المنتخبة” كامالا هاريس. وقال “مع انتهاء الحملة، حان الوقت لندع الغضب والخطاب المحتدم خلفنا ونتجمع كأمة” مضيفا “حان الوقت لتتجمع أميركا وتضمد جراحها”. ورأى النائب السابق للرئيس باراك أوباما البالغ من العمر 77 عاما أن المشاركة القياسية في الانتخابات بالرغم من “العقبات غير المسبوقة” هي “دليل جديد على أن الديموقراطية تنبض بقوة في قلب أميركا”.

وقال “نحن الولايات المتحدة الأميركية. ليس هناك إطلاقا ما لا يمكننا القيام به، إذا قمنا به معا”.

وهتفت كامالا هاريس في مكالمة هاتفية بالفيديو مع بايدن نشرتها على تويتر “نجحنا، نجحنا جو” مضيفة ضاحكة وهي ترتدي ملابس رياضية في الهواء الطلق “ستكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة”. وتدخل كامالا هاريس النائبة العامة سابقا والمتحدرة من عائلة مهاجرة التاريخ كأول امرأة تصل إلى هذا المنصب، وكأول شخص أسود متحدر من أصول هندية يتولى نيابة الرئاسة.

ووعدت في تغريدة بـ “بدء العمل” دون تأخر لترميم “روح أميركا” في أول تصريح تدلي به بعد إعلان فوز جو بايدن بالرئاسة. وكتبت “ما هو على المحك في هذه الانتخابات يتخطى بكثير جو بايدن وأنا نفسي، الأمر يتعلق بروح أميركا وتصميمنا على الكفاح من أجلها، ثمة عمل هائل ينتظرنا، دعونا نبدأ العمل”.

حشود تخرج للاحتفال بفوز بايدن في عدة مدن أميركية

وتهافت آلاف الأميركيين السبت إلى شوارع عدة مدن للاحتفال بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، وسط صيحات فرح ومطلقين أبواق سياراتهم بعد دقائق قليلة على إعلان انتخاب المرشح الديموقراطي، على ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.

وتقاطرت الحشود في واشنطن إلى البيت الأبيض وشارع “بلاك لايفز ماتر”، وهو قسم من الجادة المؤدية إلى المقر الرئاسي أطلق عليه في الربيع اسم حركة “حياة السود مهمة” احتجاجا على العنصرية وعنف الشرطة بحق السود. وانتشرت اللافتات التي تحمل اسمي جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس في شوارع العاصمة الفدرالية التي تعتبر معقلا ديموقراطيا، يرفعها مناصرون لهما يضعون جميعهم كمامات للوقاية من وباء كوفيد-19.

وقالت إيمي بيرجر (40 عاما) التي خرجت مع ابنها في حي سكني “إنني فرحة جدا في غاية السعادة وفخورة بذهابنا في اتجاه مختلف”. وفي نيويورك المدينة التي يتحدر منها الرئيس دونالد ترامب خرج العديدون للاحتفال، وكانت كاترين غريفين (47 عاما) تبكي من شدة تأثرها. وقالت “إنني سعيدة بخروج دونالد ترامب من حياتنا إلى الأبد على ما آمل، حتى لو أنني لست واثقة من ذلك” داعية إلى “استعادة حياتنا مجرى طبيعيا بعض الشيء”.

وانتظر الأميركيون أربعة أيام لمعرفة اسم رئيسهم المقبل بعد سباق انتخابي شهد منافسة محتدمة في ظل انقسام عميق يعم البلد. وفي نهاية المطاف أعلنت وسائل الإعلام الكبرى الأميركية السبت تخطي بايدن عتبة 270 صوتا من كبار الناخبين التي تفتح له أبواب البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير المقبل.

وبدأت الاحتفالات أيضا السبت في مقره في ويلمينغتون بولاية ديلاوير، وفي مدن أخرى مثل فيلادلفيا.

باراك اوباما يشيد بانتصار جو بايدن “التاريخي”

وأشاد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما السبت بانتصار جو بايدن “التاريخي” في السباق إلى البيت الأبيض. وقال أوباما في بيان “بعدما ينتهي تعداد كل الأصوات، سيكون الرئيس المنتخب بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة (كامالا) هاريس حققا فوزا تاريخيا وحاسما”.

وتابع “من حظنا أن جو يملك الميزات المطلوبة ليكون رئيسا، وأنه يتصرف منذ الآن على هذا الأساس، لأنه حين سيدخل البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير سيواجه مجموعة من التحديات الاستثنائية لم يسبق أن عرفها رئيس جديد جائحة متفشية، واقتصاد ونظام قضائي غير عادلين وديموقراطية في خطر ومناخ مهدد”.

وكتب “إنني على يقين بأنه سيقوم بمهامه في خدمة مصالح كل الأميركيين، سواء صوتوا له أم لا أدعو إذا جميع الأميركيين لإعطائه فرصة”. ولفت إلى أن نتائج الانتخابات التي جرت الثلاثاء أظهرت بلدا يعاني من “انقسام عميق ومرير”. ورأى أنه “لا يعود لجو وكامالا وحدهما بل لكل منا أن نقوم بما يتحتم علينا” و”الاستماع إلى بعضنا البعض لخفض حدة التوتر وإيجاد أرضية تفاهم من أجل المضي قدما”.

السناتور ميت رومني أول شخصية جمهورية كبرى تهنئ “الرئيس المنتخب” جو بايدن

وكان السناتور ميت رومني السبت أول شخصية جمهورية كبرى تهنئ جو بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، منتصرا على دونالد ترامب الذي لم يعترف بعد بهزيمته. وكتب السناتور عن يوتاه الذي يعتبر من منتقدي ترامب “نقدم أنا و(زوجته) آن تهانينا إلى الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس” ووصفهما بأنهما يتميزان بي”حسن النية وأطباع مثيرة للإعجاب”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية