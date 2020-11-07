انطلاق مراسم تشييع الشهيد الجندي وردة من أمام مستشفى دار الأمل الجامعي

انطلقت مراسم تشييع الشهيد الجندي عبد الرحمن وردة، الذي استشهد أثناء اشتباك بين فوج الحدود البري الرابع مع مهربين في جرود بلدة عرسال عند الحدود الشرقية اللبنانية السورية، من أمام مستشفى دار الأمل الجامعي في دورس، ليوارى في الثرى في مسقط رأسه في بلدة الدورة في عكار.

شارك في مراسم التشييع، العميد خالد زيدان ممثلا وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، قائد الجيش العماد جوزاف عون، قائد فوج الحدود البري الرابع العميد سلمان سلمان، رئيس جهاز استخبارات الجيش في المنطقة العميد مصطفى مكنى وكبار ضباط فوج الحدود البري الرابع، عائلة الشهيد ووفد من منطقة عكار.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام