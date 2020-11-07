الجيش اللبناني: استشهاد عسكري اثناء تنفيذ مهمة في جرد #عرسال

نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه المجند عبد الرحمن وردة الذي استشهد جراء إطلاق نار في جرود بلدة عرسال بتاريخ 7/ 11/ 2020. وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد 19/9/1997 الدورة ـ عكار.

مددت خدماته في الجيش اعتبارا من 20/10/2016

حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

الوضع العائلي: عازب

ينقل الجثمان بتاريخ 7/11/ 2020 الساعة 10,00 من مستشفى دار الأمل الجامعي إلى بلدة الدورة التحتا – عكار، حيث يقام المأتم عقب صلاة الظهر ويوارى في الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في قاعة بلدة الرامة – وادي خالد – عكار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام