اليمن: وقفات احتجاجية بالحديدة تنديدا بالرسوم المسيئة لرسول الله(ص)

أقيمن العديد من الوقفات الشعبية بعدد من مديريات محافظة الحديدة اليمنية الجمعة، تأكيدا على الولاء والوفاء لرسول الله محمد بن عبد الله(ص) ودفاعا عنه وتنديدا بالاساءة له.

واكد المشاركون على ان “أهم الأهداف التي من أجلها بُعث الأنبياء وأُنزِلت الكتب السماوية وهي التحرر من التبعية المقيتة للطواغيت”.

وأدان المشاركون “نشر الصور المسيئة من قبل الصحافة الفرنسية لنبي الإسلام ونبي الرحمة محمد صلوات الله عليه وعلى آله وموقف الرئيس الفرنسي الحاقد المعادي ماكرون على الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله”، ودعوا “علماء الإسلام إلى أن يقفوا صفًا واحدًا تجاه هذا العمل الحقير المضلل”.

من جهة ثانية دعا المشاركون “كل فئات الشعب اليمني إلى الاستجابة والتحرك الجاد كل من موقعه”، وأكدوا على “ضرورة المزيد من رفد الجبهات بالرجال والمال حتى استكمال هزيمة العدوان بعون الله وتأييده”.

المصدر: موقع انصار الله