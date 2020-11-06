حركة الأمة مستمرة في مشروع الرغيف الخيري

أعلنت اللجنة الاجتماعية في حركة الأمة في بيان، انه و”لمناسبة شهر ربيع الأنوار، قامت بحملة توزيع عينات غذائية حبا برسول الله. وانه للأسبوع 32 على التوالي، تواصل مشروع “الرغيف الخيري”، بتوزيع خبز ووجبات طعام جاهزة على العائلات المستورة، جراء الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي زاد من حدتها انتشار جائحة كورونا في لبنان”.

وأشار مسؤول اللجنة الاجتماعية في حركة الأمة الشيخ وليد العمري، إلى “أن اللجنة تسعى من خلال مشروع “الرغيف الخيري” إلى إعانة الأسر المتعففة والتخفيف عنهم”، متمنيا على “من يرغب في المساهمة، التكرم بإرسال ما تيسر إلى مسجد الشيخ أحمد كفتارو في بيروت المصيطبة شارع بشير جنبلاط – قرب سوبر ماركت شوبرز”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام