نقيب الاطباء دعا الى الاقفال التام لأسبوعين ومساعدة المياومين وتجهيز المستشفيات

أكد نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف أن “الإقفال الجزئي في المناطق لم يعط النتائج المرجوة، وما زال عداد الاصابات بفيروس كورونا يتزايد يوميا، وبلغت القدرة الاستيعابية للمستشفيات حدها الأقصى، وخصوصا أسرة العناية الفائقة”.

وأشار الى أن السبب في ذلك يعود الى “عدم تقيد المواطنين والادارات في الأماكن العامة بالاجراءات الوقائية، اضافة الى تقاعس الدولة عن اتخاذ التدابير اللازمة في حق المخالفين”، طالباً في بيان اليوم، بـ”الاقفال التام لمدة اسبوعين او شهر حتى يتمكن القطاع الطبي والاستشفائي من الاهتمام بالاصابات الحالية”، لافتاً الى إن “الوضع الاقتصادي المزري اصاب الجميع بمن فيهم القطاع الطبي، فالاطباء يعملون مجانا ولا قدرة لهم على الافادة من ودائعهم في المصارف ووضعهم المعيشي سيء جدا”، قائلاً “طبعا نحن في حاجة الى العمل لكي نتمكن من الاستمرار، ولكن ماذا ينفع الانسان اذا تحسن اقتصاده وخسر صحته. علما اننا على قاب قوسين من خسارة الاثنين معا”.

واعتبر أنه “امام هذه الكارثة المقبلة يكون الحل في مساعدة الدولة للاكثر عوزا مثل المياومين عوض صرف ملايين الدولارات على السلة الغذائية، وتجهيز المستشفيات، وعلى القوى الامنية والبلديات تطبيق الاقفال الجدي الحازم والصارم، والاقتصاص من المخالفين حتى لا يبقى التسيب سيد الموقف، طبعا لا قدرة للدولة وحدها على تطبيق القرارات من دون مساعدة المواطنين والبلديات الذين تقع على عاتقهم المسؤولية الأكبر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام