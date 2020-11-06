الرئيس عون عرض مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد الاوضاع الاقتصادية في البلاد وسبل المعالجة اضافة الى عمل المجلس – موقع قناة المنار – لبنان
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November 6 2020 - 12:04

الرئيس عون عرض مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد الاوضاع الاقتصادية في البلاد وسبل المعالجة اضافة الى عمل المجلس

منذ 45 mins 6 November، 2020
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