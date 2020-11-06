عمال الإنقاذ الأرمن ينتشلون جثثا ويبحثون عن أحياء إثر غارات أذربيجانية سقط فيها 3 مدنيين على عاصمة قره باغ – موقع قناة المنار – لبنان
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November 6 2020 - 10:12

عمال الإنقاذ الأرمن ينتشلون جثثا ويبحثون عن أحياء إثر غارات أذربيجانية سقط فيها 3 مدنيين على عاصمة قره باغ

منذ 17 mins 6 November، 2020
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