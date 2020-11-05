ممثل وزير الصحة في افتتاح مركز طبي في عكار: جاهزون لخدمتكم بكل الإمكانات

رعى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن ممثلا بمدير مكتبه الدكتور حسن عمار، ورئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية الدكتورة رندة حمادة، حفل افتتاح مركز “سلامتك” الطبي لمديره الدكتور عبدالرازق خشفة، في قاعة بلدية المقيطع – تل حياة في سهل عكار.

حضر الحفل النائب وليد البعريني، المدير العام للوزارة فادي سنان، ممثل نقيب الاطباء في الشمال الدكتور ابراهيم مقدسي، ممثل المفتي الشيخ زيد زكريا الشيخ خالد اسماعيل، ممثل مدير فرع مخابرات الجيش في الشمال العميد كرم المراد النقيب طارق حمود، الشيخ الدكتور محمد الحسن ممثلا دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار وفاعليات حزبية وصحية واجتماعية.

خشفة

قدم الحفل الدكتور رامي عكاري، وتحدث فيه مدير المركز الذي أكد أن “الرعاية الصحية الأولية حق للجميع، لا فرق بين جنسية أو لون أو انتماء أو دين”. وقال: “لعكار ومنطقة السهل بكل تنوع فئات أهلها الحق في مركز رعاية صحية أولية يضع الجودة والنوعية في المقدمة، وينطلق نحو تحقيق ثورة صحية ترفع مستوى الوعي الصحي وتشكل حجر الأساس لمجتمع صحي واع ومتعاون”.

أضاف: “ولأن صحتك من صحتي وسلامتك من سلامتي، ولأن سلامتنا وسلامة كبارنا وأطفالنا تستحق، كان مركز سلامتك. وسلام يلفه دفء الحنين أبعثه من قلبي الفخور لابن المؤسسة العسكرية الأولى في التضحية، لابن المؤسسة التي يختصر كل فرد فيها الوطن، لأخي في الوطن الشهيد بركات علي خشفة رحمه الله، أقول أنت حي بكل الحياة التي سيقدمها مركز سلامتك، أنت سعيد بكل ابتسامة سيرسمها هذا المركز على وجه مريض”.

المقدسي

بدوره، قال المقدسي باسم نقيب الأطباء في الشمال: “لا شك أن هذا المركز خطوة أساسية لرعاية صحية فضلى ضمن أفضل معايير الجودة. وإن نقابة الأطباء تقف خلف كل خطوة مماثلة، وتطلب من وزارة الصحة دعمها لتثبيت الناس في الأرياف بمناطقهم”.

أضاف: “إن نقابة الأطباء في الشمال تطلب من وزارة الصحة دعم مستشفى الدكتور عبدالله الراسي بكل التجهيزات التي تخدم عكار وأهلها، لا سيما وأن هذه المنطقة أصبحت محافظة وتحتاج إلى الخدمات الطبية بأفضل المعايير”.

عمار

وفي الختام، قال ممثل وزير الصحة: “نحن نعتبر أن الرعاية الصحية الأولية هي المدافع الأول عن صحة المواطن والتي تستشرف أي وباء يمكن أي يحصل”.

أضاف: “أصبح لدينا في لبنان حوالي 250 مركزا للرعاية الأولية، نحن نشجع هذا العمل وندعو باقي القرى والمدن الى أن يفتتحوا مثل هذه المراكز نظرا الى أهميتها، مع التشديد على وجوب مراعاة معايير الجودة في هذه المراكز”.

وتابع: “عكار كما الهرمل والجنوب بشكل خاص، هذه المناطق لها خصوصية في قلب معالي وزير الصحة الذي أوصاني بأن أوجه لكم هذه الكلمات، ونحن جاهزون لنخدمكم بكل الإمكانات ونتمنى لكم وللمركز كل التوفيق”.

وختاما قص شريط الإفتتاح، إيذانا ببدء العمل رسميا في المركز الذي يضم مختلف العيادات التخصصية التي تعنى بكافة الخدمات الصحية، ويلبي حاجات مرضاه على مدار 12 ساعة يوميا وأيام الأسبوع كافة. كما يؤمن كامل التحاليل المخبرية وخدمات التصوير الأساسية، وينظم ندوات تثقيفية وتوعوية وصحية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام