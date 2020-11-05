قوى الامن: توقيف شخصين من افراد عصابة سلب سيارات أجرة والتفتيش جار عن الثالث

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: “بتاريخ 13-10-2020، ادعى المواطن (ط. م). مواليد عام 1960، (سائق أجرة) حول تعرضه لعملية سلب سيارته نوع “كيا سيراتو” لون ابيض وهاتفه الخليوي بقوة السلاح من قبل شابين وفتاة في محلة اوتوستراد صوفر.

بتاريخ 16-10-2020، ادعى المواطن (و. م) مواليد عام 1973 (سائق أجرة)، أنه تعرض لعملية سلب سيارته نوع “تويوتا ياريس” لون فضي وهاتفه الخليوي بقوة السلاح من قبل شابين وفتاة في محلة عين داره.

بتاريخ 24-10-2020، ادعى المدعو (ف. ل) مواليد عام 1974، لبناني، ضد مجهولان أقدما على انتحال صفة امنية وسلبه سيارته نوع “نيسان ساني” لون فضي وهاتفه الخليوي والأموال التي بحوزته بقوة السلاح في محلة المديرج.

على الاثر، باشرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اجراءاتها، ونتيجة المتابعة الحثيثة، توصلت القطعات المختصة في الشعبة الى تحديد كامل هوية أفراد العصابة، وهم كل من:

– ر. ر. (مواليد عام 1989، لبناني)

وهو من اصحاب السوابق الجرمية بقضايا سلب وترويج عملة مزيفة واحتيال ومطلوب للقضاء.

– ا. ي. (مواليد عام 2003، سورية) زوجة الاول.

– ش. ك. (مواليد عام 1987، لبناني) من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة.

بتاريخ 24-10-2020، وبعد عمليات الرصد والمراقبة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيف (ر. ر.) في محلة العبدة خلال محاولته بيع السيارة المسروقة نوع “نيسان ساني” لون فضي والتي كان يضع عليها لوحات مزورة. وبتاريخ 1-11-2020، تمكنت دوريات الشعبة من توقيف زوجته في محلة غزير.

بالتحقيق معهما، اعترفا بتشكيل عصابة تستهدف سلب سيارات الاجرة بعد استدراج سائقيها عن طريق الطلب إليهم نقلهم الى منطقة البقاع، وقبل وصولهم الى محلة ضهر البيدر ينفذون عملية السلب بقوة السلاح، بحيث يعمدون الى ايهام السائق بان الفتاة اصيبت بوعكة صحية ويحثونه على التوقف، وذلك بمشاركة الثالث الذي يكون صعد معهم على السيارة ذاتها خلال الطريق.

سلمت السيارة المضبوطة الى مالكها، وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناء على اشارة القضاء والعمل مستمر لتوقيف الثالث”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام