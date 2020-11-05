مياه بيروت: تمديد مهلة تسديد بدلات 2020 لغاية نهاية السنة

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ما يلي: “نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد، تعلن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان عن تمديد مهلة تسديد البدلات العائدة للعام 2020 دون ترتيب اي غرامة تأخير وذلك لغاية 31/12/2020.

ولتحفيز المخالفين على تسوية اوضاعهم، عمدت المؤسسة الى اتخاذ الاجراءات التالية:

1- تقسيط البدلات المتأخرة عن الاعوام السابقة للعام 2020 لفترة اقصاها تاريخ 31/12/2022.

2- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2019 وما قبله بنسبة 85% لغاية تاريخ 31/12/2020.

3- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للابنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته 60% لاشتراكات المياه بالعيار و78% لاشتراكات المياه بالعداد.

4- تخفيض بدل تغيير اسم المشترك بنسبة 90%.

5- أصبح بامكان جميع المشتركين السابقين الذين يترتب عليهم ذمما مالية (بدلات مياه متوجبة على اشتراكاتهم السابقة) تسديدها او تقسيطها في دوائر التوزيع التابعين لها دون الرجوع الى المركز الرئيسي في جادة سامي الصلح – بدارو.

كما تذكر المؤسسة جميع المشتركين بامكانية تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم الى الجباة المختصين او لدى دوائر التوزيع التابعين لها او عبر مراكز شركة اون لاين لتحويل الاموال T.M.O او عبر الدفع الالكتروني على الموقع التابع للمؤسسة lb.gov.ebml او app mobile ebml من خلال شركة نتكومرس التي تدير عمليات ومعاملات الدفع الآمنة بواسطة بطاقات الائتمان عبر الانترنت.

يعتبر هذا الاعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام