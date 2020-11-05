مصلحة الابحاث وزعت مجموع هطولات الامطار في المناطق

وزعت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة رياق مجموع هطولات الامطار التي سجلت في محطات الارصاد الجوية التي تنتشر في كل لبنان، والتي دلت على كميات وافرة من المتساقطات اتت على الشكل الاتي:

ففي زحلة، بلغت نسبة الامطار خلال الـ 24 ساعة الماضية 46 ملم، اما مجموع الامطار لغاية اليوم فوصل الى 94.4، يقابله 45 ملم من العام الماضي.

اما في تل عمارة رياق، فقد بلغت نسبة الهطولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 49 ملم، اما مجموع الهطولات فقد بلغ 52 ملم حتى اليوم، يقابله 44 ملم خلال العام الماضي، اما المعدل السنوي لغاية اليوم فهو 30 ملم.

وفي القاع، فقد بلغت نسبة الهطولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 28 ملم، اما مجموع الهطولات فقد بلغ 28 ملم حتى اليوم، يقابله 48 ملم خلال العام الماضي، اما المعدل السنوي لغاية اليوم فهو 15 ملم.

اما في لبعا، فقد بلغت نسبة الهطولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 112 ملم، اما مجموع الهطولات فقد بلغ 122 ملم حتى اليوم، يقابله 64 ملم خلال العام الماضي، اما المعدل السنوي لغاية اليوم فهو 45 ملم.

وفي صور، بلغت نسبة الهطولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 82 ملم، اما مجموع الهطولات فقد بلغ 87 ملم حتى اليوم، يقابله 61 ملم خلال العام الماضي، اما المعدل السنوي لغاية اليوم فهو 60 ملم.

اما الفنار، فقد بلغت نسبة الهطولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 76 ملم، اما مجموع الهطولات فقد بلغ 82 ملم حتى اليوم، يقابله 71 ملم خلال العام الماضي، اما المعدل السنوي لغاية اليوم فهو 100 ملم.

وفي كفرشخنا الشمالية، بلغت نسبة الهطولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 74 ملم، اما مجموع الهطولات فقد بلغ 80 ملم حتى اليوم، يقابله 66 ملم خلال العام الماضي، اما المعدل السنوي لغاية اليوم فهو 100 ملم.

اما في العبده، قد بلغت نسبة الهطولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 128 ملم، اما مجموع الهطولات فقد بلغ 146 ملم حتى اليوم، يقابله 71 ملم خلال العام الماضي، اما المعدل السنوي لغاية اليوم فهو 120 ملم.

وفي حاصبيا، بلغت نسبة الهطولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 81 ملم، اما مجموع الهطولات فقد بلغ 88 ملم حتى اليوم، يقابله 39 ملم خلال العام الماضي، اما المعدل السنوي لغاية اليوم فهو 40 ملم.

وفي القليعات – كسروان ، بلغت نسبة الهطولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 83 ملم، اما مجموع الهطولات فقد بلغ 85.4 ملم حتى اليوم، يقابله 56 ملم خلال العام الماضي، اما المعدل السنوي لغاية اليوم فهو 90 ملم.

اما في بعقلين الشوف فقد بلغت نسبة الهطولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 112 ملم، اما مجموع الهطولات فقد بلغ 122 ملم حتى اليوم، يقابله 60 ملم خلال العام الماضي، اما المعدل السنوي لغاية اليوم فهو 75 ملم.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام