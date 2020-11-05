الدفاع الأذربيجانية: القوات الأرمينية قصفت قرية قرب منطقة العمليات العسكرية في قره باغ

أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت أربع قذائف على قرية غيامدينلي التابعة لمنطقة أغجابادين، الواقعة بالقرب من منطقة العمليات العسكرية في قره باغ. وذكر المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع في بيان أنه “في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، في الصباح الباكر، قامت الوحدات الفرعية للقوات المسلحة الأرمينية بشكل دوري بقصف المناطق الآهلة بالسكان في منطقتي غيرانبوي وترتر. وفي الساعة السابعة و50 دقيقة صباحا ( الساعة السادسة و50 دقيقا صباحا بتوقيت موسكو) أطلق العدو 4 قذائف على قرية غيامدينلي التابعة لمنطقة أغجابيدين”.

وأمس الأربعاء، أعلنت الدفاع الأذربيجانية، أن القوات المسلحة الأرمينية انتهكت وقف إطلاق النار على الحدود بين البلدين.

المصدر: سبوتنيك