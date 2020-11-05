ماريو عون: الوطني الحر يتهم زورا بالعرقلة في التشكيل

اعتبر النائب ماريو عون في حديث اذاعي “أن التيار الوطني الحر يتهم زورا بالعرقلة في تشكيل الحكومة”، مؤكدا أن “العملية تجري بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف من دون تدخل من أحد”.

ورأى “أن الخلاف على الحصص قد يكون سببه عدم قدرة الرئيس سعد الحريري على الوفاء بوعود كان قد قام بها تجاه الكتل النيابية لتسميته”، مشيرا الى ان “العقدة تكمن في تسمية الحريري وزيرا مسيحيا من حصة عون”.

وعن وزارة الطاقة، جدد عون “رفض التيار إخضاعها لمبدأ المداورة دون غيرها من الوزارات”، قائلا إن “العقدة ستحل وكل ما يطلبه التيار الوطني الحر ورئيسه هو احترام المعايير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام