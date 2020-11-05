ماريو عون: الوطني الحر يتهم زورا بالعرقلة في التشكيل – موقع قناة المنار – لبنان
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November 5 2020 - 10:54

ماريو عون: الوطني الحر يتهم زورا بالعرقلة في التشكيل

منذ 32 mins 5 November، 2020
ماريو عون
لبنان

اعتبر النائب ماريو عون في حديث اذاعي “أن التيار الوطني الحر يتهم زورا بالعرقلة في تشكيل الحكومة”، مؤكدا أن “العملية تجري بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف من دون تدخل من أحد”.

ورأى “أن الخلاف على الحصص قد يكون سببه عدم قدرة الرئيس سعد الحريري على الوفاء بوعود كان قد قام بها تجاه الكتل النيابية لتسميته”، مشيرا الى ان “العقدة تكمن في تسمية الحريري وزيرا مسيحيا من حصة عون”.

وعن وزارة الطاقة، جدد عون “رفض التيار إخضاعها لمبدأ المداورة دون غيرها من الوزارات”، قائلا إن “العقدة ستحل وكل ما يطلبه التيار الوطني الحر ورئيسه هو احترام المعايير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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