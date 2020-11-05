أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 05-11-2020

البناء

• رجّحت مصادر مالية التوصل لتسوية حول ملف التدقيق الجنائي المالي تقوم على قيام وزارة المال بطلب الوثائق اللازمة للتدقيق لحسابها على أن تتولى الوزارة تسليمها لشركة التدقيق على عاتقها من دون تحميل مصرف لبنان تبعات مخالفة السرية المصرفيّة وتحميل الوزارة للشركة مسؤولية جنائية عن التسرّب الذي يصيب المعلومات المسلّمة لها

• قالت مصادر على صلة بتفاصيل المشهد الأميركي الانتخابي إن لجنة عليا مشتركة تضم قادة عسكريين وأمنيين سابقين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تتابع التصادمات بين الأنصار وأن لها فروعاً في مناطق التماس الحساسة تنزل على الأرض لفض النزاعات مع قوات الشرطة

النهار

• يلاحظ ان اقفال مؤسسات رسمية لفترة موقتة للحد من انتشار الكورونا ينعكس سلبا على انتشار ‏الوباء اذ تشهد المؤسسات بعد فتحها زحمة خانقة لا تنفع معها اجراءات الوقاية‎.‎

• لا تزال ادوية مفقودة في الاسواق منذ ثلاثة اشهر من دون ان يقدم احد للمرضى اجابات شافية ‏حول الاسباب والحلول الممكنة لانقاذ حياتهم‎.

• بدأت مدارس تعاني صعوبات التعلم عبر الحضور بعد ظهور اصابات وسط الاساتذة والتلامذة ما يجعل ‏اكمال التدريس امرا معقدا‎.‎

• لوحظ أنّ الاتصالات غائبة بين زعيم سياسي وموفديه مع مرجع حكومي حليف لعدم إحراجه في ‏عملية التأليف، بعد إزالة التباينات التي كانت سائدة بينهما قبل التكليف‎.‎

اللواء

• أبدت دولة كبرى عبر سفيرتها اعتراضا واضحا على أن تؤول وزارة خدماتيه كبرى إلى وزير حزب مناوئ للدولة المذكورة.

• كالعاده يكثر المتملقون من أصحاب النيات الاستيزارية حول قطب فاعل في العملية الحكومية.

• أدى تسرب اسماء لحزبين لدخول الوزارة كخبراء اخصائيين إلى خلق ضغط نفسي وسياسي على عملية التأليف!

المصدر: صحف