وسائل إعلام: بايدن يفوز في التصويت بولاية ميشيغن المتأرجحة

أظهرت نتائج فرز 99% من الأصوات في ميشيغن، فوز المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، في هذه الولاية المتأرجحة، على منافسه الجمهوري، الرئيس الحالي، دونالد ترامب.

وحصل بايدن، حسب النتائج المرحلية بعد فرز 99% من أصوات الناخبين، على دعم 49.9% من المشاركين في الاقتراع مقابل 48.6% لدى ترامب.

وأكدت توقعات كل من قناة “CNN” ومركز إديسون للأبحاث المختص في مراقبة سير الانتخابات فوز المرشح الديمقراطي في ميشيغان، التي تعتبر من أهم ساحات المعركة في هذا السباق الرئاسي وتمنح أصوات 16 من مندوبي المجمع الانتخابي.

المصدر: مواقع