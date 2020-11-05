جو بايدن:من الواضح أننا نفوز في ولايات بما يكفي لتحقيق 270 صوتا من المجمع الانتخابي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 5 2020 - 00:12

جو بايدن:من الواضح أننا نفوز في ولايات بما يكفي لتحقيق 270 صوتا من المجمع الانتخابي

منذ 42 mins 4 November، 2020
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