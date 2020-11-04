إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: 32 إصابة وحالتان قيد التحقق

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور ببيان، أنه “بناء على تقرير رئيس طبابة القضاء تم اليوم تسجيل 32 إصابة بـcovid-19 مثبتة ومؤكدة مخبريا. كما أن هناك حالتين قيد التحقق”، لافتة إلى أن “الإصابات كلها لمقيمين مخالطين، من بينهم 5 حالات من التابعية الفلسطينية”.

وأشارت إلى أن “الإصابات توزعت اليوم على النحو الآتي: صور 7، البرج الشمالي 3، البص 3، محرونة 3، وادي جيلو 2، الرمادية 2، عين بعال 2، قانا 1، المنصوري 1، ديرعامص 1، دبعال 1، الرشيدية 1، باريش 1، المجادل 1، المساكن 1، طورا 1، شحور 1، وحالتان قيد التحقق. وعليه، فإن عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 2181 مصابا توزعوا على الشكل الآتي: 233 حالة وافدة – 3 حالات وفاة، 1948 حالة محلية، من بينها 383 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و34 حالات من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية و115 حالة من قوات الطوارىء الدولية – اليونيفيل، و28 حالة وفاة محلية. وتماثل 1364 منهم الى الشفاء بشكل تام، من بينهم 651 شفاء مخبريا و 713 شفاء زمنيا”.

وأفادت أنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بكورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بإصابتها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء”، مطالبة “الأهالي بعدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

ودعت “جميع القاطنين في قضاء صور إلى الاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل، وذلك بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام