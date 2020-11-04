مسؤول البقاع في حزب الله: لمصلحة الناس والمجتمع تشكيل الحكومة في أسرع وقت

اعتبر مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر أن “لمصلحة الناس والمجتمع تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، لأن الظروف الراهنة إيجابية وملائمة، والكل متعاون من أجل تشكيل الحكومة، ولا نملك رفاهية تضييع الوقت، بل نحن في حاجة إلى الوقت لنتمكن من وضع حد لتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي”.

وقال خلال رعايته حفل “معاهد سيدة نساء العالمين” في البقاع تكريما للاداريات والعاملات في معاهد المنطقة: “البعض ينظر إلى أميركا بأنها قدر، أما بالنسبة إلينا أميركا ليست قدرا، ومشكلتنا معها ليست مشكلة أشخاص، وإنما هي مسألة نهج يتمثل في الظلم ودعم القوى الغاصبة مثل إسرائيل وغيرها، وإذا غيرت أميركا منهجيتها ودعمت الحق عندها نغير منهجية التعامل معها، وبالتالي سيان من يفوز في انتخاباتها الرئاسية، فالمنهجية واحدة والرابح لن يغير أي شيء في المعادلة”.

وأضاف النمر: “ثمة من كان لديهم أهدافا مريبة في لبنان، والشعارات التي رفعت والحركات التي صنعت منذ تشرين الأول العام الماضي لم تكن من أجل إحداث أي تغييرات لها علاقة بمصلحة الناس، نحن برأينا الكثير من الحركات المريبة كان هدفها المقاومة والمجتمع المقاوم، ولم ينجح الكثير من تلك الأهداف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام