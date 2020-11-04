وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 9 حالات وفاة و1888 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، اليوم الاربعاء، تسجيل 1888 إصابة جديدة بفيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 87097 حالة.

كما أفادت الوزارة عن تسجيل 9 ​حالات​ وفاة جديدة خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 676، مشيرةً إلى أنّ “عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 821، من بينها 242 في العناية المركّزة.

ولفتت إلى أنّ “عدد الفحوصات المخبريّة المحليّة الّتي أُجريت وصل إلى 14814 فحصًا، فيما أُجري 823 فحصًا في ​المطار”​.

المصدر: موقع المنار