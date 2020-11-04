لجنة الازمة في رشدبين: تسجيل اصابة جديدة والتواصل جار مع المخالطين

أعلنت لجنة ازمة كورونا في بلدية رشدبين في بيان، “تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا لاحد أبناء البلدة، الذي أجرى فحص PCR وأتت النتيجة إيجابية، وهو يلتزم الحجر المنزلي”.

وأوضحت أن “لجنة الطوارىء تعمل على تحديد المخالطين والتواصل معهم لإجراء ما يلزم من تدابير حجر وفحوص الـ PCR، وتطلب من الأشخاص المخالطين خلال الأسبوع الماضي، التواصل مع لجنة الطوارىء للمساعدة في اتخاذ الإجراءات اللازمة”.

وأكدت أن “جميع الإجراءات التي تتخذها لجنة الطوارىء هي لضمان سلامة المصابين وعائلاتهم كما أهالي البلدة”، واضعة كل إمكاناتها بتصرفهم، آملة من الجميع “التصرف بحكمة ومسؤولية والتواصل معها في كل ما يحتاجونه عبر رئيسها الدكتور مايكل الياس الخوري على الرقم 03138381 أو بالسيد جوني أنطونيوس ضوميط على الرقم 03142515”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام