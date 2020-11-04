33 حالة إيجابية جديدة في محافظة عكار

أفاد التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار في بيان، تسجيل 33 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، موزعين على البلدات العكارية الآتية :

بينو (1)، مشمش (3)، كوشا (2)، الكويخات (1) ، عيدمون (2) ، قبعيت ( 1) ، تلحياة (2)، فنيدق (1)، الشقدوف (1) ، ذوق الحصنية (1)، برج العرب (1)، عدبل (1)، نهر البارد (2) ، المحمرة (1) ، حلبا (2) ، رحبة (1) ، برقايل (2) ، السويسة (2)، عيات (2)،أكروم (1)، مشحا (1) ، ببنين (2).

وبذلك يرتفع عدد الحالات الإيجابية الى 390 حالة.

حالات الشفاء جديدة 22، وبذلك يصبح عدد حالات الشفاء الإجمالي 1442.

حالات الوفاة جديدة (1) وبذلك تكون حالات الوفاة الإجمالي 33.

وعدد الحالات التي تم تسجيلها منذ 17 أذار 1865.

وحالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة من وافدين ومقيمين 421.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام