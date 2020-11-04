الثلوج غطت مرتفعات الضنية فوق الـ 2500 متر وأمطار وسيول – موقع قناة المنار – لبنان
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November 4 2020 - 18:04

الثلوج غطت مرتفعات الضنية فوق الـ 2500 متر وأمطار وسيول

منذ 1 ساعة 4 November، 2020
الثلوج في لبنان
لبنان

غطت الثلوج التي تساقطت اليوم في الضنية أغلب المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 2500 متر فوق سطح البحر، إبتداء من القرنة السوداء (3088 م. فوق سطح البحر) أعلى قمة جبلية في لبنان وبلاد الشام، وصولا إلى مرتفعات وتلال مطلة على أراض زراعية في منطقتي جرد النجاص وجرد مربين، بحيث لامست الثلوج منازل مزارعين في المنطقتين.

كما شهدت المناطق الوسطى والساحلية هطولا غزيرا للأمطار أدت إلى تشكل السيول على الطرقات وتدفقها باتجاه الأودية والأنهار، مع تدن ملحوظ في درجات الحرارة، وإلى وقوع حادثي سير في بلدتي كفرشلان وكفرحبو إقتصرت أضرارهما على الماديات.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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