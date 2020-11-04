العدو الاسرائيلي شن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة والقدس المحتلتين

شنت قوات العدو الإسرائيلي الليلة الماضية وصباح الأربعاء حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت عددا من المواطنين بينهم فتية لم تتجاوز أعمارهم 17 عاما.

وقالت مصادر فلسطينية “في القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال 7 فتية من بلدة الطور بمدينة القدس، وهم: مصطفى الهدرة، ويوسف عزام الهدرة، وخليل الهدرة، وإبراهيم الهدرة، ومحمود الهدرة، ومصطفى أبو الهوى، وعلي الكسواني، وأعمارهم بين 15-17 عاما”.

وتابعت المصادر “اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد ماجد أبو الحمص ومحمد علي ناصر من قرية العيسوية، أثناء مرورهما بحاجز الزعيم في القدس المحتلة، وأفرج عن الأخير بعد ساعات”، واضافت “كما واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة عناتا شرق القدس المحتلة، واعتقلت محمد أحمد حمدان ومحمد أبو هنية وأحمد عرفات حمدان، وفتشت عدة منازل في البلدة”.

ولفتت المصادر الى انه “في الخليل جنوبي الضفة الغربية، داهمت قوات الاحتلال منطقة نمرة شرقي مدينة الخليل، واعتقلت مالك الجعبري، وعلي سكافي، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما”، وتابعت “اقتحمت قوات الاحتلال خربة خلة المَيّة في بلدة يطا واعتقلت محمد جبريل شحادة زين، وعيسى بدر عوض، بعد أن داهمت منزليهما وعبثت بمحتوياتهما”.

وأضافت المصادر انه “في بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطن فؤاد نبيل عودة (28 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته في المدينة”، وتابعت “في جنين، شمالي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة شبان من بلدة قباطية جنوب جنين”.

وأفادت المصادر أن “قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أحمد خليل وجيه نزال، وحاتم عمر سليمان طزازعة ومحمد فيصل رجا كميل، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها”، وتابعت “في رام الله وسط الضفة الغربية، داهمت دوريات الاحتلال بلدة بيتونيا ووثقت أماكن تواجد كاميرات المراقبة في المحال التجارية الواقعة بالشوارع الرئيسية”.

المصدر: فلسطين اليوم