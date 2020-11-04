الرئيس عون عرض مع النائب سيمون ابي رميا حاجات منطقة جبيل والمشاريع الانمائية لها – موقع قناة المنار – لبنان
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November 4 2020 - 11:58
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لبنان: لجنة الإدارة والعدل النيابية توصي بإقفال البلد 15 يوما للحد من انتشار فيروس كورونا
الصحة اللبنانية: تسجيل 1512 اصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: نحن متقدمون بفارق كبير لكن الديمقراطيين يحاولون سرقة الانتخابات ولن نسمح لهم بذلك
ترامب: فزنا بفلوريدا واوهايو وتكساس وجورجيا ونورث كارولينا ومن الصعب اللحاق بنا
ترامب: من غير المرجح ان يلحق بايدن بنا في بعض الولايات المتبقية وسنفوز في بنسلفانيا بفارق كبير جداً
ترامب: سنذهب إلى المحكمة العليا الاميركية لوقف احتساب الاصوات المتأخرة وحماية فوزنا
حملة بايدن: اذا ذهب ترامب إلى المحكمة لمنع فرز الاصوات فستكون الفرق القانونية للديمقراطيين جاهزة للتصدي لهذا المسعى
المرشح الديمقراطي جو بايدن: نحن في مفترق طريق إما طريق الظلام والغضب والانقسام أو طريق النور والامل والوحدة
بايدن: لا يمكن للرئيس أن يحدد احتساب الأصوات من عدمه ولدي يقين أن العملية الانتخابية تتمتع بالنزاهة
بايدن: متفائل بنتائج الانتخابات لكن علينا التحلي بالصبر حتى تنتهي عمليات فرز الأصوات بالكامل
أ ف ب: بايدن يفوز بولاية أريزونا والتي تعتبر عادة معقلاً للجمهوريين وكان قد فاز فيها ترامب عام 2016
حاكم ولاية بنسلفانيا: ما زال هناك مليون صوت عبر البريد لم تفرز بعد وتعليقات ترامب منحازة
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: ما يهم إيران من السياسة الأميركية هو أن تحترم واشنطن الشعب الايراني وتزيل العقوبات
الحركة الأسيرة في سجون العدو: إصابة 69 أسيرا داخل سجن "جلبوع" بفيروس كورونا وإدارة السجن تتعمد الإهمال
حركة حماس: نحذر حكومة العدو من الإهمال المتعمد بحق أسرانا ونحملهم المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع الصحية في السجون
أ ف ب: حظر التجول ليلاً في جميع انحاء ايطاليا اعتباراً من الخميس للحد من انتشار كورونا
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "الارهاب الاسلامي عدونا المشترك" ومحاربته "معركتنا المشتركة"
السلطات البريطانية ترفع مستوى التهديد الإرهابي في مختلف أنحاء البلاد الى "شديد"
السعودية: أرباح شركة أرامكو تتراجع بنسبة 44.6 % في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بسبب أزمة كورونا
أ ف ب: منع تجول ليلي في جميع انحاء ايطاليا اعتباراً من الخميس للحد من انتشار كورونا
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الرئيس عون عرض مع النائب سيمون ابي رميا حاجات منطقة جبيل والمشاريع الانمائية لها
منذ 1 ساعة
4 November، 2020
الرئيس عون
النائب سيمون ابي راميا
جبيل
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