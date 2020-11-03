مصلحة الليطاني: الزام شركة البان لبنان Liban lait بتنظيف 6 كلم من مجرى النهر جراء التلوث الذي سببته

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان “انه وبناء لطلبها، أصدر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر قرارا قضى بإلزام شركة البان لبنان ش.م.ل بتنظيف مجرى نهر الليطاني في نطاق بلدات حوش سنيد، حوش الغنم، حوش الرافقة، وحوش النبي من روث الابقار ومخلفات المزارع والمعامل العائدة لها بطول 6 كلم تحت اشراف المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تطبيقا لأحكام قانون المياه الجديد لا سيما في المادتين 25 و94 من قانون المياه، تحت طائلة تنفيذ أعمال الإصلاح كإزالة التلوث وصيانة الأماكن من قبل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على نفقة مسبب الضرر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام