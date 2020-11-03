مراسل المنار: الريجي تستلم محصول التبغ من المزارعين في عكار

افاد مراسل المنار في الشمال ان إدارة حصر التبغ والتنباك “الريجي” بدأت صباح اليوم تسلم محصول التبغ من المزارعين في عكار بينها مركز الريجي في طرابلس حيث تولت لجنتان تسلم المحصول من أهالي عدد من القرى العكارية.

ولفت امين سر اتحاد نقابات العاملين في زراعة التبغ في لبنان ورئيس نقابة مزارعي التبغ في الشمال عبد الحميد صقر إلى أن عملية تسلم الريجي لمحصول التبغ في عكار وطرابلس تتم بالتعاون بين إدارة الريجي ونقابة مزارعي التبغ حسب الاتفاق وبروحية إيجابية بزيادة 50 بالمئة على أسعار العام الماضي للتعويض على المزارعين نتيجة الخسائر التي لحقت بهم نتيجة انهيار العملة الوطنية وارتفاع أسعار المبيدات والسماد.

وأكد صقر بأن الأمور تسير بالشكل الطبيعي والتعاون قائم على أشده، شاكرا لادارة الريجي تعونها الكامل مع المزراعين الذين اكدوا ان هذا الموسم موسم خير بالنسبة لهم على الرغم من ارتفاع الاسعار الا ان الموسم كان جيدا هذه السنة.

المصدر: موقع المنار