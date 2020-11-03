ظريف: سلوك البيت الأبيض بعد الانتخابات مهم لنا وليس الوعود والشعارات

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن “سلوك البيت الابيض بعد الانتخابات مهم لطهران وليس الوعود والشعارات التي تطلق”. وقال ظريف، في تصريح ادلى به لقناة “سي بي اس نيوز”، تم بثه مساء الاثنين أن “ايران لا تفضل احداً على الاخر بين المتنافسين في الانتخابات الرئاسية الاميركية”.

وبحسب موقع القناة، قال ظريف إن “تصريحات معسكر بايدن تبعث على الامل اكثر من معسكر ترامب، ولكن علينا ان ننتظر ونرى ما سيحصل”، مضيفاً “المهم بالنسبة لنا هو كيف يتصرف البيت الأبيض بعد الانتخابات، وليس الوعود التي تطلق هناك، والشعارات التي تُرفع، المهم هو سلوك اميركا”. وقال وزير الخارجية الايراني “لو قررت اميركا وقف سلوكها الهدام ضد إيران، فإن القضية ستختلف بغض النظر عمن سيأتي الى البيت الأبيض”.

وتعليقاً على تلميح معسكر بايدن أنه في حال فوزه، ستحاول إدارته إعادة التفاوض حول الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عندما كان نائبًا للرئيس، قال ظريف “لو اردنا القيام بذلك (التفاوض من جديد)، لفعلناه مع ترامب قبل 4 اعوام”. وأكد قائلاً إن “طهران لن تفكر تحت أي ظرف من الظروف في إعادة التفاوض حول البنود الواردة في الاتفاق”.

وحسب الموقع، فإن ايران “ترغب بعودة اميركا الى الاتفاق واضاف من الواضح اننا يمكننا أن نجد طريقة لإعادة الارتباط لكن ذلك لا يعني التفاوض من جديد”. وبشأن الضغوط القصوى التي تفرضها ادارة ترامب على ايران، قال ظريف إن “هذه القضية الحقت الضرر بايران إلا أنها لم تحدث التغيير السياسي الذي كانت تريده اميركا، سواء تغيير النظام الذي كان يبغي اليه قسم خاص من الادارة الاميركية الراهنة او ما كان يريده ترامب أي اركاع ايران وفرض شروط التفاوض عليها”.

وقال وزير الخارجية الايراني “إنني أعلم أن بايدن يدرك أن هذا الأمر (التفاوض من جديد حول نصوص الاتفاق النووي) سوف لن يحصل، ومن الممكن ان يكون له اداء مختلف”. وحسب الموقع، فقد أعرب ظريف عن أمله بأن “يتمكن ترامب ايضا من العمل بصورة مختلفة”. ورفض ظريف بحزم مزاعم تدخل ايران في الانتخابات الاميركية، قائلاً إن “ترامب هو الشخص الوحيد الذي يقوم بإهانة أهم وأكبر فعالية ضد النظام الانتخابي الأميركي”.

واضاف أن “أي شخص مهتم بتقويض الديمقراطية الأميركية سيطلب فقط من ترامب مواصلة الحديث عن التزوير والتضارب في بطاقات الاقتراع عبر البريد وجميع أنواع الأشياء الأخرى”. وذكرت “سي بي اس نيوز” ان ظريف قال إن “ايران تلقت رسالة من ادارة ترامب طلب فيها من ايران الا تقوم بنشاط ما بشأن الانتخابات الاميركية”.

المصدر: ارنا