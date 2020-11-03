تحرق الدهون.. تحمي الكبد.. وتطيل العمر.. 15 فائدة سحرية للقهوة

تعدُّ القهوة أحد أكثر المشروبات شعبيةً في العالم، إذ يمكن الاستمتاع بكوب منها صباحاً أو مساءً، وليس ذلك فحسب بل يمكن أيضاً التنعم بفوائدها الصحيّة ساخنة كانت أم باردة.

الفوائد الصحية لشرب القهوة

إذا لم تكن بالفعل من عشاق القهوة، فقد تصبح واحداً منهم بعد معرفة جميع الفوائد التي تقدمها وفقاً لما ذكره موقع Greatist.

1. زيادة الطاقة

تحتوي القهوة على مادة منبهة تسمى الكافيين، فعندما تشرب كوباً منها فإن جهازك العصبي المركزي، والذي يتحكم في غالبية وظائف جسمك وعقلك، يزداد نشاطاً.

وأظهرت إحدى الدراسات أن تناول الكافيين يمكن أن يزيد من الانتباه وسرعة رد الفعل واليقظة.

2. تحسين وظائف المخ

قارنت إحدى الدراسات بين نوعين مختلفين من القهوة (أرابيكا وروبوستا) في مهام مختلفة متعلقة بالانتباه والذاكرة.

أظهرت النتائج أن قهوة روبوستا مفيدة للانتباه والذاكرة، بينما كان أداء قهوة أرابيكا أفضل قليلاً، فقد حسنت بشكل ملحوظ من وقت النوم والانتباه والذاكرة وردة الفعل.

ويعتقد الباحثون أن أحماض الكلوروجينيك (البوليفينول) في قهوة أرابيكا بشكل أكثر ساهمت في زيادة هذه الفوائد.

3. المساعدة في حرق الدهون

إذا كنت لا تضيف السكر والكريمة، فإن القهوة تعتبر مشروباً منخفض السعرات الحرارية بشكل طبيعي، فهي تحتوي على حوالي 2 سعرة حرارية فقط لكل كوب.

وإذا كنت تحاول إنقاص الوزن، أضف القهوة إلى مشروباتك، إذ ناقشت دراسة بحثية كيف تزيد القهوة من:

معدل التمثيل الغذائي: تزيد سرعة عملية التمثيل الغذائي الخاص بالإنسان.

استهلاك الطاقة: عدد السعرات الحرارية التي تحتاجها لتأدية المهام البدنية يومياً.

أكسدة الدهون: إذابة الدهون.

توليد الحرارة بالنشاط غير الرياضي: السعرات الحرارية التي تحرقها وأنت تؤدي فقط الحركات التي تقوم بها عندما تمارس نشاطك اليومي.

كل هذا مفيد للحفاظ على الوزن أو إنقاصه.

قوة حمض الكلوروجينيك في حرق الدهون!

وجدت دراسة أخرى أن القهوة الغنية بأحماض الكلوروجينيك- مثل قهوة أرابيكا- قلصت من الدهون الحشوية- الدهون السيئة بين العضلات والأعضاء الحيوية- وأيضاً خففت وزن الجسم ومحيط الخصر بشكل ملحوظ بعد 12 أسبوعاً مقارنة بالمجموعة المرجعية.

4. المساعدة في تحسين الأداء البدني

هل أنت تحتاج لتناول مكملات ما قبل التمرين إذا كنت من محبي القهوة؟ بالطبع لا، فأنت فقط بحاجة إلى كوب فقط قبل كل تمرين.

فقد وجد تحليل أن تناول الكافيين عزز كلاً من القدرة على تحمل التمارين الهوائية، والقوة العضلية، والتحمل العضلي، والقوة، والقدرة على القفز، وسرعة أداء التمارين.

وذكرت نفس المراجعة أن الكافيين كان أكثر فاعلية للتمارين الهوائية (التمارين الخفيفة وطويلة المدى مثل الهرولة) مقارنة بالتمارين اللاهوائية (فترات قصيرة من النشاط مثل التدريبات المتواترة عالية الكثافة).

5. العناصر الغذائية الأساسية

كل كوب قهوة طازج يحتوي على بعض العناصر الغذائية الرئيسية بفضل التغذية التي تحصل عليها حبوب القهوة، إذ يحتوي الكوب الواحد على:

المادة الكميّة

المغنيسيوم والفوسفور 7.2 ملليغرام

البوتاسيوم 118 ملليغرام

الكالسيوم 4.8 ملليغرام

على الرغم من أن هذه الأرقام لا تبدو عالية، إلا أنك إذا كنت تشرب أكثر من كوب من القهوة يومياً فإن هذه العناصر الغذائية تتزايد بسرعة!

6. تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

سواء كانت تحوي الكافيين أم لا، فإن شرب القهوة قد يساعد في منع تطور مرض السكري من النوع 2.

وقد جمع تحليل تلوي بين 30 دراسة ووجد أن خطر الإصابة بالنوع 2 من مرض السكري قد انخفض بنسبة 6% لكل زيادة بمقدار كوب يومياً في استهلاك القهوة.

ويعتقد الباحثون أن السبب وراء هذه الفائدة المحتملة هو قدرة القهوة على زيادة استهلاك الطاقة (مما يقلل من مخاطر السمنة)، وتأثيراتها المضادة للالتهابات، وكونها مضادة للأكسدة.

7. الحماية من مرض ألزهايمر أو الخرف

مرضا ألزهايمر والخرف يؤثران على الذاكرة والتفكير والسلوك. وتؤثر هاتان الحالاتان المرضيتان على أكثر من 5 ملايين أمريكي بدون علاج.

قد تكون القهوة قادرة على المساعدة (على الأقل كإجراء وقائي).

وقد وجدت إحدى الدراسات البحثية أن شرب القهوة ارتبط بمنع التدهور الإدراكي، بما في ذلك خفض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر. ليس هناك ضمان على ذلك، لكن لا يضر بالتأكيد إذا كنت قادراً على دمج القهوة في روتينك اليومي.

ووجدت دراسة بحثية أخرى أن التجارب أظهرت انخفاضاً بنسبة 30% من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر لدى الأفراد الذين يشربون القهوة مقارنة بمن لا يشربونها.

وأظهرت هذه الدراسة أيضاً أن شرب 3-5 أكواب من القهوة في منتصف عمرك يمكنه خفض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر بنسبة 64% مقارنة مع شرب قهوة أقل.

8. تقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون

مرض باركنسون هو حالة مرضية أخرى تؤثر على دماغك، وتؤثر على التوازن، وتسبب صعوبة في المشي والتحدث والتناسق الحركي.

وجد تحليل تلوي أن 3 أكواب من القهوة كحد أقصى يومياً ساعدت في تقليل خطر الإصابة بمرض باركنسون بنسبة 28%.

ولا يقتصر الأمر على تقليل المخاطر المحتملة فحسب، بل قد يساعد في تقليل أعراض الرعاش.

إذ وجدت دراسة أن كلاً من الرجال والنساء الذين يشربون القهوة كانت لديهم ارتعاشات أقل من الأشخاص الذين لا يشربون القهوة.

9. تساعد في حماية الكبد

عندما يكون الكبد بصحة جيدة، فإنه يساعد في مكافحة الالتهابات، وهضم الطعام، وتخزين الطاقة.

وعندما يتضرر ينخفض أداؤه الوظيفي، مما يعرض حياتك للخطر.

حافظ على صحة وسعادة كبدك عن طريق شرب القهوة. فقد أظهرت دراسة بحثية عام 2013 أن تناول أكثر من كوبين من القهوة يومياً كان مرتبطاً بانخفاض معدلات التليف الكبدي (تراكم الأنسجة في الكبد).

وخلصت الدراسة نفسها أيضاً إلى أن الأفراد الذين تناولوا أكثر من كوبين من القهوة يومياً كان معدل الإصابة بمرض كبدي مزمن لديهم أقل من نصف معدل الإصابة لدى الناس الذين شربوا أقل من كوب واحد.

10. تساعد في محاربة الاكتئاب

إذا كنت تشعر بالحزن أو قد شُخصت بالاكتئاب، فقد تساعد القهوة في تحسين مزاجك، إذ أظهر تحليل تلوي أن خطر الإصابة بالاكتئاب انخفض بنسبة 8% لكل كوب شربه المشاركون في اليوم الواحد.

وكان الانخفاض في الشعور بالاكتئاب أسرع عندما كان تناول الكافيين بين 68 و509 ملليغرامات في اليوم.

11. تقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

وفقاً للمعهد الوطني للسرطان، ستُشخص ما يقدر بنحو 1.8 مليون حالة جديدة من السرطان في الولايات المتحدة وسيموت أكثر من 600 ألف شخص بسببه.

وبفضل دراسة امتدت لأكثر من 30 عاماً، وجد الباحثون أن غير المدخنين الذين يشربون كوبين من القهوة يومياً لديهم احتمالات أقل للإصابة بسرطان القولون؛ والمستقيم؛ والكبد؛ والثدي، بالنسبة للنساء.

اشرب 2 إلى 3 أكواب من القهوة، وسيبدأ خطر الإصابة بسرطان الرأس والرقبة في الانخفاض أيضاً.

12. تقلل من خطر الإصابة بسكتة دماغية

من المهم أن تعرف أن تناول القهوة بكثرة يرتبط بزيادة معدل التدخين. ويرتبط أيضاً بانخفاض فرص الإصابة بالسكتة الدماغية.

ولكن وفقاً لإحدى الدراسات، كانت السكتات الدماغية وفشل القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم أقل تكراراً لدى الأفراد الذين يتناولون 3 أكواب أو أكثر من القهوة كل يوم.

13. تساعدك على العيش لفترة أطول

قد يطيل كوب القهوة الصباحي حياتك، فقد أظهرت الدراسات أن استهلاك القهوة مرتبط بانخفاض معدل الوفيات.

دُعم هذا الادعاء من خلال دراسة أجريت عام 2012، والتي وجدت أن شرب 6 أكواب أو أكثر من القهوة يقلل من خطر الموت بنسبة 10% لدى الرجال و15% لدى النساء.

14. تمنحك مضادات الأكسدة

القهوة هي واحدة من أكثر المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة التي يمكنك تناولها. قارنت دراسة بحثية في عام 2013 مستويات مضادات الأكسدة في القهوة، والشاي وأتت كالتالي:

القهوة: 200 إلى 550 ملليغراماً لكل كوب.

الشاي: 150 إلى 400 ملليغراماً لكل كوب.

حمض الكلوروجينيك (البوليفينول الذي تحدثنا عنه عدة مرات) هو واحد من مضادات الأكسدة الرئيسية في القهوة، والذي يمكن أن تتراوح مستوياته من 10 إلى 325 ملليغراماً لكل كوب قهوة.

يوجد أيضاً مضاد أكسدة آخر يسمى حمض الفيروليك في القهوة. وهو مضاد للالتهابات ومضاد للحساسية ومضاد للبكتيريا ومضاد للفيروسات.

15. تساعد في الحفاظ على صحة القلب

أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة لكل من الرجال والنساء. 1 من كل 4 وفيات في الولايات المتحدة تكون ناتجة عن أمراض القلب.

بفضل المركبات المفيدة للقهوة، يمكن أن يكون شرب 2 إلى 3 أكواب يومياً مفيداً لمجموعة متنوعة من نتائج أمراض القلب والأوعية الدموية.

وفقاً لدراسة بحثية أجريت عام 2013، تشمل هذه النتائج أمراض القلب التاجية وفشل القلب الاحتقاني وعدم انتظام ضربات القلب والسكتة القلبية.

الكمية المسموحة لشرب القهوة كل يوم

الإكثار من الأشياء الجيدة قد يكون ضاراً، وينطبق الشيء نفسه على شرب كميات كبيرة من القهوة.

إذ يمكن لوزن الجسم والأدوية التي تتناولها وحساسيتك للكافيين أن تخلق أشكالاً مختلفة لما قد تكون عليه “كمية أكثر من اللازم” من القهوة.

كمية القهوة المسموحة للحامل

أما إذا كنتِ تنتظرين مولوداً أو كنت ترضعين طفلك، فتواصلي مع طبيبك قبل تناول القهوة.

لكن عادةً، من الجيد خفض الكمية الموصى بها إلى النصف بمقدار 200 ملليغرام (حوالي كوبين من القهوة).

أضرار القهوة في حال شرب كمية زائدة

حتى مع تلك الإيجابيات، هناك عدد قليل من السلبيات لشرب الكثير القهوة مثل.

كسور العظام

وجدت دراسة أن شرب 4 أكواب أو أكثر من القهوة يومياً كان مرتبطاً بارتفاع خطر كسور العظام.

الحمل

مع القهوة يأتي الكافيين، والكثير من الكافيين قد يكون ضاراً أثناء الحمل، فقد وجدت دراسة أن النساء اللاتي يستهلكن أكثر من 400 ملليغرام يومياً يتعرضن لخطر الإجهاض بمقدار 1.11 ضعف النساء اللاتي تستهلك أقل من 50 ملليغراماً يومياً.

وذكرت نفس الدراسة أيضاً أن النساء اللاتي يتناولن 4 أكواب من القهوة أو أكثر كل يوم يزيد لديهن خطر الإجهاض بنسبة 20% مقارنة بالنساء اللاتي لم يتناولن القهوة قبل الحمل.

مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)

البحوث في هذا الشأن متناقضة. ولكن وفقاً لدراسة بحثية، من المحتمل أن الأفراد الأكثر حساسية للأطعمة والمشروبات الحمضية (مثل القهوة) قد يعانون من ارتجاع المريء بعد شرب القهوة.

القلق

يمكن أن يؤدي الهياج العصبي الناتج عن القهوة أيضاً إلى العبث بمشاعر القلق لديك. وفقاً لدراسة، كانت القهوة التي تحتوي على الكافيين لها تأثير سلبي على النوم، والقلق، والإجهاد.

ووجدت دراسة أخرى أن الاستهلاك العالي للكافيين خلال سنوات المراهقة أدى إلى تغييرات دائمة في الدماغ. ويعتقد الباحثون أن هذه التغييرات قد تزيد من القلق في مرحلة البلوغ.

المكونات السامة

وجدت دراسة أن هناك مستويات عالية من السموم الفطرية في القهوة التجارية. والسموم الفطرية هي مركبات سامة تنتج بشكل طبيعي عن طريق أنواع معينة من العفن، والقهوة سريعة التعرض للتلوث.

وأخيراً قد تساعدك عادة تناول القهوة في تحقيق مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية الرائعة، إذ يمكن أن تساعدك على الشعور بمزيد من النشاط وتوفير العناصر الغذائية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد في منع الأمراض المزمنة.

فقط تأكد من عدم المبالغة في تناولها! الكثير من الكافيين ليس جيداً لأي شخص. لذلك، استمتع بكوب أو كوبين (حتى 4)، فقد تطيل حياتك!

المصدر: عربي بوست