مقتل 91 مدنيا وإصابة 405 في أذربيجان منذ بداية التصعيد في قره باغ

أعلن مكتب المدعي العام الأذربيجاني الثلاثاء، أنه “منذ بداية التصعيد في قره باغ، قتل 91 مدنيا، وأصيب 405 آخرون في أذربيجان”. وجاء في بيان المكتب الصحفي للنيابة العامة “حصيلة القتلى 91، والجرحى 405 أشخاص. وعدد المنازل التي أصبحت غير صالحة للسكن 2488، عدد المنشآت المدنية التي أصبحت غير صالحة للاستعمال 461، عدد المباني السكنية متعددة الشقق التي أصبحت غير صالحة للسكن 97”.

وتجددت في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ نحو ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.

المصدر: سبوتنيك