طائرة برمائية تهبط على سطح الماء… – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2020 - 07:02

طائرة برمائية تهبط على سطح الماء…

منذ 1 ساعة 3 November، 2020
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

يتم تصميم الطائرات البرمائية لتكون قادرة على الهبوط والإقلاع على مدارج الطائرات التقليدية في البر، أو على سطح الماء.
وتعد الطائرات البرمائية إحدى أنواع الطائرات الثابتة الأجنحة، لكن مدى تحليقها أقل مقارنة بالطائرات المصممة للهبوط والإقلاع من مدارج على الأرض أو من على سطح الماء فقط.
وتعد طائرة غرومان “جي – 21” واحدة من الطائرات البرمائية التي ترجع بداية استخدامها إلى ثلاثينيات القرن الماضي، حيث كانت تعمل ضمن قوات الأسطول الأمريكي الجوية.
ويظهر مقطع فيديو متداول على “تويتر” لحظات هبوط طائرة غرومان “جي – 21” على سطح الماء، حيث يتم تجهيز الجزء السفلي من جسم الطائرة ليكون قادرا على حمايتها من الغرق خلال الهبوط.

المصدر: سبوتنيك

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