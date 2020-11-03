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November 3 2020 - 04:00

ماكرون معلقا على هجوم فيينا: يعتدون على بلد صديق بعد أن هاجموا فرنسا

منذ 39 mins 3 November، 2020
ماكرون
أخبار دولية - فرنسا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مرتكبي الهجوم الأخير في العاصمة النمساوية فيينا “هاجموا بلدا صديقا” بعد أن انتهوا من مهاجمة فرنسا.

وكتب في تغريدة: “نحن الفرنسيون نشارك أفراد الشعب النمساوي الصدمة والحزن الذي أصابهم هذا المساء بهجوم في قلب عاصمتهم فيينا”.

وأضاف: “بعد فرنسا، تتعرض دولة صديقة للهجوم… يجب أن يعرف أعداؤنا مع من يتعاملون. لن نتنازل عن أي شيء”.
وأعلنت السلطات النمساوية عن هجوم إرهابي وسط فيينا، مساء يوم الاثنين، وسط أنباء عن مقتل 7 أشخاص جراء إطلاق نار قرب أكبر كنيس في المدينة، فيما أكدت الشرطة تنفيذها عملية أمنية واسعة.

وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية أن هجوم فيينا شمل 6 مواقع مختلفة يقع جميعها بالقرب من الكنيس.

المصدر: وكالات

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