الداخلية النمساوية تكشف أن منفذ هجوم فيينا سبق سجنه بسبب محاولته الانضمام لـ”داعش” في سوريا

أعلنت السلطات النمساوية الثلاثاء، أن منفذ الهجوم الذي شهدته العاصمة فيينا أمس، والذي خلف 4 قتلى قد سبق له دخول السجن بسبب محاولته الانضمام لتنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا. ونقلت الوكالة النمساوية للأنباء عن وزير الداخلية كارل نيهامر، قوله إن “القاتل الذي أطلقت عليه الشرطة النار في فيينا يبلغ من العمر 20 عامًا، وله جذور مقدونية شمالية وله سجل إجرامي لمنظمة إرهابية”.

وتابع أن المهاجم، ويدعى كوجتيم فيزولاي، من أنصار ميليشيا “الدولة الإسلامية” الإرهابية، حُكم عليه في 25 نيسان/أبريل 2019 بالسجن 22 شهرًا لمحاولته السفر إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الإرهابي ولكن في 5 (كانون الأول) ديسمبر أُطلق سراحه مبكرًا بشروط”. هذا وشهدت فيينا أمس الاثنين، سلسلة عمليات إطلاق نار شملت 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة.

ووصف المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، العملية “بهجوم إرهابي شنيع”، أدى إلى مقتل أربعة أشخاص، وقتل المهاجم.

المصدر: سبوتنيك