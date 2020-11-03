40 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قضاء صور

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء، تسجيل 40 إصابة بـ covid-19 مثبتة ومؤكدة مخبريا اليوم الاثنين، والإصابات كلها لمقيمين مخالطين، بينهم 3 حالات من التابعية الفلسطينية.

وتوزعت الإصابات على النحو الآتي:

– صور 8

– الحوش 7

– قانا 4

– البص 3

– الرشيدية 2

– صديقين 2

– البرج الشمالي 2

– معروب 2

– صريفا 1

– الشهابية 1

– برج رحال 1

– العباسية 1

– عيتيت 1

– أرزون 1

– جناتا 1

– الناقورة 1

– الرمادية 1

– صريفا 1

– باريش 1

وبذلك يرتفع عدد المصابين في القضاء إلى 2092 مصابا، توزعوا على الشكل الآتي:

– 233 حالة وافدة (3حالات وفاة)

– 1859 حالة محلية بينها 373 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و34 حالات من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية

– 115 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)

– (28 حالة وفاة محلية)

وقد تماثل 1364 منهم الى الشفاء بشكل تام بينهم 651 شفاء مخبري و713 شفاء زمني.

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة تنصح وحدة إدارة الكوارث لجميع القاطنين في قضاء صور، الاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة او ضرر محتمل.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام