خلاصة “شارك برأيك” لهذا الاسبوع

طرح موقع قناة المنار ضمن خانة “شارك برأيك” الاسبوع الماضي استطلاع رأي حول تصرف التحالف السعودي الاماراتي طيلة العدوان ازاء اي عمليات يمنية نوعية. وجاءت نسب النتائج على الشكل التالي:

هل تصدّق التحالف السعودي الاماراتي وإعلامه عند اعلانه إفشال هجمات يمنية نوعية:

كلا (93%)

نعم (7%) مجموع المشاركين: 2025

في خلاصة النتائج فإن غالبية ساحقة من المستطلعين ترى ان تحالف العدوان يكذب في ادعاءاته ازاء نجاح العمليات النوعية اليمنية وبالتالي فإن هناك رأيا عاما يعتبر بالمجمل ان العمليات اليمنية ناجحة وان التحالف يغطي على فشله ويدعي التصدي وافشال الهجمات، مما يؤشر الى فشل الدعاية الاعلامية المضادة التي يعتمدها التحالف والتي تدّعي النصر والنجاح في الميدان او التصدي الناجح للهجمات اليمنية وذلك رغم آلته العسكرية وماكينته الاعلامية الضخمة.