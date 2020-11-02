اتحاد بلديات بعلبك: إصابات كورونا بالمنطقة قاربت الـ400 مع ارتفاع عدد الوفيات

جال رئيس اتحاد بلديات بعلبك علي فياض ياغي الاثنين برفقة عناصر من شرطة الاتحاد، على التعاونيات الغذائية والسوبر ماركت ومحال بيع الحلوى واللحوم والأفران والمصارف في بعلبك، التي لا يشملها قرار وزير الداخلية بالاقفال، ودعاها إلى “التقيد بالإرشادات الوقائية، وعدم السماح للزبائن بالدخول من دون كمامات”.

وحث ياغي “المواطنين إلى مراعاة الاجراءات والتباعد الاجتماعي، للتخفيف من ازدياد عدد الاصابات التي قاربت الـ400 في بعلبك مع ارتفاع عدد الوفيات”.

وقال ياغي “من واجبنا جميعا ان نتحمل المسؤولية أمام هذا الوباء، حتى لا نصل إلى نتائج كارثية، خصوصا وان أقسام الكورونا في مستشفيات المنطقة استنفدت قدرتها الاستيعابية، ولم يعد لديها أسرة شاغرة في غرف العناية الفائقة”، وتابع “هذا يحتم علينا التعاطي بمسؤولية أكبر والتقيد بالارشادات، وسنتابع هذه الجولة يوميا، وقد نضطر إلى تسطير محاضر في حق المخالفين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام