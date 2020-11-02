ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير التركية إلى 81 قتيلا وعمليات البحث مستمرة

أعلنت السلطات التركية عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال، الذي ضرب مدينة إزمير يوم الجمعة الماضي، إلى 81 شخصا، فيما لا تزال جهود البحث والإنقاذ مستمرة.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، اليوم الاثنين، في بيان إن 743 شخصا استكملوا العلاج وغادروا المستشفيات، من أصل 962 أصيبوا جراء الزلزال.

وأوضحت “آفاد” أن 219 شخصا لا يزالون يخضعون للعلاج في المستشفيات.

وذكرت أن الفرق المعنية تواصل أعمال البحث والإنقاذ في 8 مبان سكنية هدمها الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر.

وقالت الإدارة إن السلطات وزعت أكثر من 3500 خيمة و13 ألف سرير لتوفير أماكن إيواء مؤقتة للمتضررين.

المصدر: رويترز