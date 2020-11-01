ارتفاع عدد قتلى زلزال ازمير الى 62 شخصا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 1 2020 - 17:14

ارتفاع عدد قتلى زلزال ازمير الى 62 شخصا

منذ 9 mins 1 November، 2020
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