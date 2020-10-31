حصيلة ضحايا زلزال إزمير ترتفع إلى 26 قتيلا و885 مصابًا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب ولاية إزمير غربي تركيا أمس إلى 26 قتيلا و885 مصابًا منهم 15 في حالة خطيرة.

وأكد أردوغان، في كلمة خلال اجتماع فرع حزب العدالة والتمنية في ولاية فان شرقي البلاد، “مصرع 26 شخصا وإصابة 885 آخرين، من بينهم 15 في حالة خطيرة جراء زلزال إزمير”.

وأضاف أردوغان أن “الدولة تقف بكل إمكانياتها إلى جانب المتضررين جراء الزلزال”، قائلا “سنبني منازل جديدة لمواطنينا وسنسلمها لهم بأسرع وقت”.

هذا وضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر منطقة بحر إيجة، وأسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية في تركيا واليونان.

ففي اليونان، تسبب الزلزال في تدمير مبان بجزيرة ساموس اليونانية، إضافة إلى مقتل تلميذين في إحدى المدارس المحلية وإصابة 8 أشخاص آخرين.

كما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أمس الجمعة، أن هذا الزلزال ضرب ولاية إزمير غرب البلاد، مبينة أن مركزه كان على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفري حصار ببحر إيجة وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وتسبب الزلزال في انهيار عشرات البنايات في إزمير التركية، ما دعا وزارة الدفاع التركية إلى الدفع بفرق إنقاذ ومروحيات عسكرية للمشاركة في عمليات البحث.

كما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم السبت، عن وقوع زلزال جديد بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في قضاء “سفري حصار” التابع لولاية إزمير غربي البلاد.

ومن المعروف أن هذه المنطقة تكثر بها الزلازل لأنها تقع فوق فالق أرضي بين الألواح الأرضية القارية.

المصدر: وكالة سبوتنيك