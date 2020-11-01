طيران العدو اخترق أجواء الجنوب والمتن

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن طيران العدو اخترق أجواء مناطق مختلفة في الجنوب، فقد حلقت طائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيار من نوع “ام. ك” فوق مجرى الليطاني وشمال وجنوب بلدات النهر وصولا إلى قلعة الشقيف، تزامنا مع تنفيذه غارات وهمية في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح وعلى علو متوسط.

وفي هذا الاطار، حلق الطيران المعادي فوق مناطق حاصبيا، العرقوب، جبل الشيخ، مزارع شبعا والجولان المحتل على علو منخفض والنبطية وإقليم التفاح يترافق ذلك مع غارات وهمية على علو منخفض ويصل بتحليقه إلى مجرى الليطاني. وشهدت أجواء مرجعيون وجزين والمتن تحليقا للطيران المعادي على علو منخفض.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام