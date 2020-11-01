مراسل المنار: طائرات العدو الاسرائيلي الحربية تحلق فوق البقاع الغربي على علو متوسط في هذه الاثناء – موقع قناة المنار – لبنان
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November 1 2020 - 13:46

مراسل المنار: طائرات العدو الاسرائيلي الحربية تحلق فوق البقاع الغربي على علو متوسط في هذه الاثناء

منذ 2 ساعة 1 November، 2020
اخبار امنية وحوادث

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