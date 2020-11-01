بلدية رشدبين: إصابة جديدة بكورونا

أعلنت لجنة أزمة كورونا في بلدية رشدبين في بيان، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لسيدة من البلدة، حيث اجرت فحص “PCR” وأتت النتيجة إيجابية، مؤكدة أنها تلتزم الحجر المنزلي.

وتقوم لجنة الطوارئ بـ”تحديد المخالطين والتواصل معهم لإجراء ما يلزم من تدابير حجر وفحوص الـ PCR”، كما طلبت من الأشخاص المخالطين خلال الأسبوع الماضي التواصل مع لجنة الطوارئ للمساعدة في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشارت الى أن “جميع الإجراءات التي تتخذها لجنة الطوارئ هي لضمان سلامة المصابين وعائلاتهم كما وأهالي البلدة”، واضعة كل إمكاناتها بتصرفهم، آملة من الجميع “التصرف بحكمة ومسؤولية والتواصل معها في كل ما يحتاجونه عبر رئيسها الدكتور مايكل الياس الخوري على الرقم 03138381 أو شرطي البلدية السيد جوني أنطونيوس ضوميط على الرقم التالي 03142515”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام