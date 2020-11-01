مادورو يعلن عن هجوم جديد على مصنع بتروكيماويات في فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن تعرض مصنع للبتروكيماويات، أمس الجمعة، لهجوم وصفه بـ”الإرهابي”.

وقال مادورو، في كلمة ألقاها السبت: “تم أمس شن هجوم على مصنع مهم للبتروكيماويات، إنه كان هجوما إرهابيا”.

وأشار مادورو إلى أن هذه العملية ليست الأولى من نوعها، مضيفا: “إنها هجمات إرهابية مباشرة تستهدف اقتصاد فنزويلا وصناعتها وقطاعاتها الاستراتيجية”.

واعتبر الرئيس الفنزويلي أن هذه الهجمات يتم التخطيط لها في كولومبيا، متهما الولايات المتحدة بتدبيرها.

وسبق أن قال مادورو، يوم 28 تشرين الثاني/أكتوبر، إن هجوما استخدم فيه “أسلحة قوية طويلة المدى” استهدف مصنع البتروكيماويات أمواي، الذي يعتبر من المنشآت الأهم في فنزويلا.

المصدر: وكالات