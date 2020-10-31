رئيس أساقفة تولوز الفرنسية: نحذر من خطورة نشر الرسوم المسيئة للرسول (ص) والتي تعتبر إساءة للمسلمين والمسيحيين على حد سواء ونشرها بمثابة صب الزيت على النار – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2020 - 17:10

رئيس أساقفة تولوز الفرنسية: نحذر من خطورة نشر الرسوم المسيئة للرسول (ص) والتي تعتبر إساءة للمسلمين والمسيحيين على حد سواء ونشرها بمثابة صب الزيت على النار

منذ 2 ساعة 31 October، 2020
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