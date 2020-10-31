نقابة العاملين في المرئي والمسموع نعت الزميلة مزنر

يتقدم مجلس نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع في بيان، من “أسرة الاعلامية الاذاعية المرحومة فاطمة مزنر ومن أسرة إذاعة النور ومن عموم العاملين في القطاع الاعلامي في لبنان، بخالص التعازي والمواساة، جراء هذا المصاب بعد مضاعفات صحية إثر إصابتها بوباء كورونا المستجد”.

إن مجلس النقابة مع “هذا المصاب الأليم يدعو جميع الزملاء وعموم الشعب والمقيمين على أراضيه الى التشدد في الالتزام بسبل الوقاية والارشادات الصادرة عن وزارة الصحة، حفظا لانفسنا وأحبائنا…نجدد العزاء والمواساة بالفقيدة الاعلامية سائلين الله عز وجل أن يتغمدها برحمته الواسعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام