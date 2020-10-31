الخارجية الصينية تدعو إلى التخلي عن المعايير المزدوجة في مكافحة الإرهاب – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2020 - 14:20
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السيد نصرالله في ذكرى المولد النبوي الشريف: لا يمكن للمسلمين ان يتحملوا اي إساءة تتوجه الى هذا الرسول العظيم
السيد نصرالله: حادثة نيس الفرنسية مرفوضة وندينها بشدة ولا يجوز ان تحسب على الاسلام الذي يحرم قتل الابرياء
السيد نصرالله: بدلا من معالجة التداعيات يجب على السلطات الفرنسية معالجة اسباب الازمة وهذا ليس خضوعا للارهاب
السيد نصرالله: نأمل ان يتمكن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية من تاليف حكومة جديدة سريعا
الصحة اللبنانية: تسجيل 1751 اصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية
إذاعة النور تنعى الزميلة فاطمة مزنر إحدى الإعلاميات المؤسسات لمسيرة الإذاعة والتي وافتها المنية إثر إصابتها بكورونا
مجلس نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع تتقدم من أسرة الإعلامية فاطمة مزنر ومن أسرة اذاعة النور بالتعازي بوفاتها
يُعرض برنامج "أسرار التحرير الثاني" استثنائياً اليوم السبت الساعة 20:30
وزير الصحة حمد حسن: للإستعداد بجدية لمواجهة الموجة المقبلة من وباء كورونا
وزير المالية افتتح مركزا للسجل العقاري في بنت جبيل: نريده نموذجا في تسهيل معاملات الناس بلا رشوة
البطريرك الراعي بعد اختتام أعمال سينودس الكنيسة المارونية: ندعو الى تعزيز الشراكة المسيحية الاسلامية في العالم
عشرات آلاف الموريتانيين يتظاهرون تنديدا بتصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المسيئة للإسلام وللنبي محمد (ص)
الداخلية اليمنية تعلن مصرع العنصر الرئيس في خلية اغتيال وزير الشباب والرياضة الشهيد حسن زيد خلال ملاحقته في ذمار
القيادي في الجهاد الإسلامي أحمد المدلل: لن يشعر العدو بالأمان والاستقرار طالما يحتل شبرا من فلسطين التاريخية
رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان يطلب من الرئيس الروسي بدء مشاورات عاجلة لتوفير الأمن في ظل النزاع مع أذربيجان
الخارجية الروسية: موسكو ستقدم ليريفان المساعدة الضرورية في حال طالت المعارك الأراضي الأرمينية
ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا الذي ضرب منطقة ازمير غرب البلاد أمس إلى 26 شخصا على الأقل و800 جريح
ادارة الكوارث والطوارىء التركية تعلن عن زلزال جديد ضرب ولاية ازمير وصلت قوته الى 5 درجات على مقياس ريختر
القضاء الأميركي يعلق من جديد حظر تيك توك في الولايات المتحدة
الإعلام البريطاني: تستعد الحكومة البريطانية لإعلان إغلاق تام مجددا في انكلترا الأسبوع المقبل لمواجهة كورونا
صدامات بين متظاهرين مناهضين للتدابير الصحية والشرطة في فلورنسا في ايطاليا
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض بالحرارة ويتحول بعد الظهر إلى ماطر
رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي: يمكن أن ندعو الى الإقفال لتوقيف القطاع الصحي على رجليه
عراجي: هناك موجة ثانية من التفشي ستبدأ مع بدء المطر في تشرين الثاني من هنا يجب اتباع خطة جديدة
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
السيد نصرالله: لماذا تقف "حرية التعبير" عند معاداة السامية او عندما يمس اي شيء "اسرائيل" وهذا يتطلب اعادة النظر بالمصطلح
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الخارجية الصينية تدعو إلى التخلي عن المعايير المزدوجة في مكافحة الإرهاب
منذ 2 ساعة
31 October، 2020
الخارجية الصينية
الصين
محاربة الارهاب
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