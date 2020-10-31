النائب فضل الله: لبنان لا يحتمل تضييع المزيد من الوقت في تشكيل الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2020 - 14:20

النائب فضل الله: لبنان لا يحتمل تضييع المزيد من الوقت في تشكيل الحكومة

منذ 3 ساعة 31 October، 2020
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