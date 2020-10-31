اليمن: خروقات للعدوان بالحديدة وغارات لطيرانه على مأرب والجوف

واصل طيران العدوان الأمريكي السعودي الجمعة غاراته على عدد من المحافظات اليمنية، فيما أعلن مصدر في غرفة ضباط الارتباط بالحديدة تسجيل 282 خرقا لقوى العدوان خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مصدر يمني “شن طيران العدوان 13 غارة على مناطق متفرقة من محافظتي مأرب والجوف”، وأوضح أن “طيران العدوان شن سبع غارات على مديرية مدغل بمأرب وخمس غارات على مديرية خب والشعف بالجوف”.

وفي محافظة الحديدة أكد مصدر يمني أن “قوى العدوان ارتكبت 282 خرقًا في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية”، وأوضح ان “من بين الخروق 6 غارات لطائرات بدون طيار على الفازة والجبلية وتحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والجبلية والتحيتا”، وأشار إلى أن “الخروق تضمنت 97 خرقًا بقصف مدفعي و168 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة”.

المصدر: موقع انصار الله